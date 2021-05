Milano, 29 mag. (Adnkronos) - In Lombardia a oggi ci sono circa 242mila dosi di vaccino anti-Covid in giacenza, che basterebbero a malapena per tre giorni di somministrazioni visti i ritmi della campagna, ma sono in arrivo nuovi carichi. Secondo quanto fa sapere l'assessorato al Welfare, circa 1 milione di dosi sono attese entro mercoledì prossimo, di cui la metà già lunedì. Di queste 75mila arriveranno da Janssen.