“Vecchio Cartone” di Take e Adverteam vince il Grand Prix agli NC Awards 2021

La campagna “Vecchio Cartone”, firmata da Take e Adverteam, agenzie di comunicazione integrata di Next Group, per Comieco - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, ha vinto il Grand Prix agli NC Awards 2021, tra i più importanti premi nel settore della comunicazione.

Oltre al Grand Prix la campagna ha ottenuto tre ori nelle categorie:

· Campagna olistica - Servizi di interesse pubblico;

· Area tradizionale - Miglior campagna stampa;

· Area interattiva digital - Miglior campagna di advertising.

A questi riconoscimenti si sono aggiunti anche un bronzo a Take e Adverteam nella categoria Best holistic agency e il premio a Comieco come Best holistic company.

La vittoria è il frutto di un efficace lavoro di squadra di Take e Adverteam in cui ciascuno ha messo a disposizione le proprie professionalità per raggiungere un obiettivo condiviso. È la conferma di come l’approccio strategico ai diversi mezzi di comunicazione, elemento distintivo dell’attività delle due agenzie, sia particolarmente efficace e permetta di ottenere risultati ambiziosi.

La campagna “Vecchia cartone” ha permesso di fare arrivare a tutti, in modo chiaro, il messaggio sugli accorgimenti da adottare per una perfetta raccolta differenziata della carta. È stata realizzata con la partecipazione artistica di Elio e le Storie Tese per attirare l’attenzione dei cittadini sulla qualità della raccolta di carta e cartone. Recenti studi dimostrano, infatti, che grazie alla musica è possibile comprendere meglio tutte le piccole regole che fanno la differenza.

Dalla collaborazione è nato un brano inedito scritto appositamente per Comieco, una clip realizzata dalla casa di produzione Dadomani utilizzando carta e cartone e una campagna di advertising declinata su stampa, radio, digital e social media.

“Siamo molto felici di questi prestigiosi premi, che consideriamo un riconoscimento alla capacità di affrontare un tema così importante con ironia e semplicità - ha detto Marco Di Marco, Ceo di Take - Li riteniamo un ulteriore stimolo a perseguire in futuro sempre nuovi obiettivi insieme ai nostri clienti.”

“Il premio per la miglior campagna olistica ci fa particolarmente piacere perché è la dimostrazione che il nostro gruppo, con la sua varietà di approcci e le sue qualificate professionalità, rappresenta un unicum sul mercato della comunicazione.” ha dichiarato Alberto Damiani, Ceo di Adverteam.

“Questi riconoscimenti confermano l’importanza della sinergia tra diverse competenze complementari tra loro professionali e creative, elementi che caratterizzano da sempre il nostro gruppo. - ha detto Marco Jannarelli, Presidente di Next Group - Il già proficuo percorso intrapreso con Take ed Adverteam lo considero il punto di partenza verso traguardi ancora più ambiziosi.”