Roma, 28 mag (Adnkronos) - La partita del Recovery "è quella che ci rafforza nel futuro, futuro in cui l'Italia con Draghi nel Consiglio europeo, con la Merkel che lascia, giocherà un ruolo di leadership per la forza e la credibilità che l'Italia in questa fase si porta dietro". Lo ha detto Enrico Letta alla presentazione del nuovo numero di Limes.