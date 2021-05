Tv: su Sky Arte lunedì il terzo episodio de 'Le fotografe', 'Sara Lorusso - Sul mio corpo' (2)

(Adnkronos) - La fotografa parlerà poi dei suoi primi lavori commissionati, in cui emerge sempre la sua personale modalità di rappresentazione del corpo. In questo contesto, uno dei ritratti a cui è più legata è quello all’atleta paraolimpica Veronica Yoko Plebani, che la porta a riflettere sull’importanza dello stare bene nel proprio corpo e sulla femminilità oltre gli stereotipi estetici.

I telespettatori conosceranno poi due amiche dell’artista, che con lei hanno dato vita ad un progetto editoriale tutto al femminile, Mulieris Magazine, rivista semestrale che valorizza la capacità creativa della donna e che tratta tematiche legate alla questione di genere. Le ragazze conversano sul tema del prossimo numero, la vergogna. Sara racconterà inoltre del suo nuovo progetto, dedicato al racconto del femminile che può essere ritrovato nel maschile: New Masculinity. Il soggetto dei suoi ritratti è La Persia, un giovane designer che ha conosciuto durante un Gay Pride, ritatto in guepiere sul suo letto, come una diva degli anni ’20. Sara e La Persia ci raccontano di come gli stereotipi sul genere debbano essere superati e di quanto sia importante per questo la rappresentazione estetica del gender fluid.

Si vedrà poi la fotografa, in due location diverse, intenta a scattare due coppie di amiche in atteggiamenti intimi e amorevoli, per il progetto Love is Love, e ci racconta dell’importanza per lei di rappresentare l’amore. Infine, Sara parlerà del tema della famiglia e della maternità mentre fotografa una giovane madre con il suo bambino. Subito dopo, l’artista scatta alcuni ritratti insieme a sua madre.