Terrorismo: Casellati, 'Italia reagì con cuore, coraggio e determinazione' (2)

(Adnkronos) - "Un percorso di trasparenza, accessibilità e conoscenza -ricorda Casellati- che ho voluto intraprendere all'inizio della legislatura per contribuire a liberare da ogni opacità tanti capitoli di un'epoca che ha così profondamente lacerato il nostro Paese. ​Verità e giustizia per onorare il sacrificio dei nostri innocenti. ​Verità e giustizia per nutrire quel patto di fiducia tra cittadini e istituzioni su cui è stata costruita l'Italia libera, dialogante e democratica". ​

"L'Italia di ieri, di oggi e di domani. ​L'Italia che ripudia ogni forma di odio, di violenza o sopraffazione. ​L'Italia che onora il sacrificio dei suoi innocenti -conclude il presidente del Senato- rinnovando quello spirito di coesione identitaria che può davvero guidarci verso un domani di rinascita e nuove speranze”.