Spiagge.it: boom di prenotazioni con l’app per ombrelloni e lettini

’estate si avvicina, il turismo riparte e gli italiani hanno già iniziato a prenotare il proprio lettino sulle spiagge dello Stivale per non farsi cogliere impreparati e per non perdere l’opportunità di trascorrere, senza preoccupazioni, qualche giorno di sano relax tra mare e sole. A confermarlo è Spiagge.it, il portale dedicato ai gestori e agli utenti degli stabilimenti balneari, che ha già toccato quota 1000 prenotazioni solo nell’ultima settimana con un valore di oltre 60.000 euro, nonostante molti degli stabilimenti registrati sul portale non abbiano ancora attivato il booking online. Sul podio delle regioni con il maggior numero di prenotazioni compaiono Puglia, Lazio e Liguria.

Dati che vanno a rafforzare il trend emerso già nell’estate 2020 quando, complice il timore di non trovare uno spazio sufficiente sulla spiaggia o di fare diversi chilometri per poi essere costretti a rinunciare e tornare indietro senza aver goduto della giornata di riposo, sono stati quasi 100.000 i bagnanti che hanno fatto ricorso alla prenotazione online dell’ombrellone, con gli stabilimenti della Puglia che hanno fatto da apripista con 15.000 prenotazioni. Inoltre, gli stabilimenti che hanno digitalizzato le prenotazioni online con Spiagge.it hanno registrato in media un’occupazione superiore del 30% rispetto a chi non lo ha fatto, con un tasso di occupazione dell’85% anche nei periodi più complessi causati dall’emergenza sanitaria.

Ora, per l’estate 2021, le previsioni sono al rialzo sia grazie alle aperture anticipate, sia grazie al maggior numero di stabilimenti che hanno deciso di affidarsi a Spiagge.it per la gestione dei propri lettini. Oltre alle 235 spiagge presenti sulla piattaforma nel 2020, infatti, al portale quest’anno si sono aggiunti altri 370 bagni in tutta Italia e il sito dà il via alla stagione con oltre 600 stabilimenti online.

“Quest’anno l’apertura della stagione balneare è ancora più importante, perché, dopo mesi molto complessi, il settore del turismo sta ripartendo, c’è fermento, e per questo è importante farsi trovare pronti. Le numerose prenotazioni sono un segnale di speranza per tutti i gestori: gli italiani hanno voglia di viaggiare e di rilassarsi e lo vogliono fare senza troppe preoccupazioni e rischi”, spiegano i giovani imprenditori digitali riminesi Niccolò Para e Andrea Menghi, co-fondatori di Spiagge.it.

A conquistare gli utenti la possibilità di prenotare e pagare il proprio posto in spiaggia tramite app o browser in maniera facile e veloce prima di uscire di casa, per godersi la giornata di mare senza file, stress e portafogli al seguito. In caso di sold out si viene inoltre reindirizzati alla spiaggia più vicina. Ad attirare i gestori degli stabilimenti, invece, la pratica gestione delle prenotazioni che permette di avere tutto sotto controllo senza rischio di errori e la possibilità di rispondere a un’esigenza sempre più sentita dai villeggianti: quella di vivere il mare senza stress e senza brutte sorprese anche in caso di programmi dell’ultimo minuto.

Spiagge.it, infatti, consente agli stabilimenti di iscriversi gratuitamente per il booking online pensato per organizzare al meglio il proprio stabilimento e le prenotazioni di ombrelloni e lettini. Inoltre, la piattaforma permette agli stabilimenti che acquistano il gestionale di tenere sotto controllo la mappa della spiaggia, i pagamenti e i servizi richiesti, come il noleggio degli asciugamani, le cassette di sicurezza e il servizio food, con la possibilità di delivery sotto l’ombrellone e prenotazione del posto al ristorante dello stabilimento. Facile, veloce e personalizzabile a seconda delle esigenze di ogni singolo gestore, il software è accessibile da qualsiasi dispositivo (pc, smartphone, tablet), permette di creare diversi profili in base ai ruoli ricoperti all’interno dello stabilimento, senza limiti, prevede un’assistenza attiva 7 giorni su 7 ed è compatibile con le stampanti fiscali per permettere l’emissione di scontrini o pre-conti.

Per gestire al meglio la piattaforma in vista di questa nuova stagione, il team di Spiagge.it è cresciuto e oggi è composto da 25 persone, di cui 20 coinvolte negli ultimi 4 mesi. “E puntiamo a crescere ancora”, aggiungono i due fondatori. “Siamo un gruppo forte e giovane, con un’età media under 30, e con esperienze dal tech all’accoglienza turistica sulle spiagge. Conosciamo bene le esigenze dei gestori e il nostro obiettivo è supportarli offrendo allo stesso tempo un servizio di qualità agli utenti”.