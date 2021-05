Riforme: Letta, 'ecco le mie quattro proposte, tutti partiti prendano un impegno' (2)

(Adnkronos) - "Abbiamo la fortuna di avere ai vertici delle istituzioni, alla presidenza della Repubblica e alla presidenza del Consiglio, le due figure che rappresentano il meglio che oggi l'Italia sappia esprimere. Io penso che sia importante che accompagnino questo processo in cui al Recovery che significa risorse, lavoro, sostenibilità ambientale, si aggiunga anche un'azione per guarire la governance del Paese e rendere la nostra democrazia meno malata", dice ancora Letta.

In che modo? "Vorrei che con gli altri leader politici parlassimo di questi temi che sono di natura parlamentare. È interesse di tutti. Il governo fa bene la sua parte. Sulla riforma della giustizia sta avvenendo qualcosa di molto importante. Stiamo mettendo le basi per risolvere a questioni che attendono da decenni. Lo scontro sulla giustizia ha bloccato il Paese. E la necessità di superare i blocchi è fondamentale per far sì che il Recovery poggi su gambe vere", spiega il segretario del Pd.