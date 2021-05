Pd: Marcucci, 'Letta qualche errorino lo sta facendo, gli do un 6 di incoraggiamento'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - Letta "qualche errorino lo sta facendo, gli do un 6 di incoraggiamento. E mi sono sforzato". Lo ha detto Andrea Marcucci a Un giorno da pecora.

"La cosa che ha fatto che mi piace di più è aver accettato l'incarico, non era scontato, è venuto a fare una cosa complicata -ha detto il senatore del Pd-. La più brutta è che si vuole spostare, posizionare non tanto a sinistra, su alcuni temi. Ma a sinistra non c'è un grande corpo elettorale da recuperare. Il Pd è quella dello nascita, socialismo democratico, cattolicesimo democratico e liberismo democratico laico".