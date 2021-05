Milano: Renzi, 'scuse Di Maio meglio tardi che mai'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Dopo aver creato un 'clima infame' giustizialista e manettaro, Di Maio chiede scusa. Oggi sul Foglio l’ex leader grillino si scusa per la campagna contro di noi del 2016: allora vinsero le amministrative ma la lettera di oggi dimostra che lo fecero nel modo più vergognoso possibile. Qualcosa sta cambiando, il giustizialismo non tira più, il populismo è in crisi". Lo scrive in un post su Facebook Matteo Renzi.

"Nessuno -aggiunge- potrà cancellare le sofferenze anche umane di quel periodo. Oggi però emerge un fatto politico: avevo chiesto anche due giorni fa che si scusassero pubblicamente. Lo hanno fatto: meglio tardi che mai. Il tempo è galantuomo: la verità arriva prima o poi. E su questi temi il meglio deve ancora venire".