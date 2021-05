Lombardia: Magoni, 'Reggia Monza volàno internazionale per il turismo'

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - "La Reggia di Monza torna a splendere in tutta la sua bellezza. La riapertura al pubblico di un luogo simbolo della cultura e dello stile lombardo rappresenta un ulteriore, importante segnale di ritorno alla normalità. Anche e soprattutto in chiave turistica". Lo dice Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, in vista della riapertura al pubblico della Reggia di Monza programmata per domani, sabato 29 maggio, in occasione della 'Festa della Lombardia'.

"Si tratta -continua l'assessore regionale- di una residenza dal valore artistico, storico e culturale che può e deve diventare un fantastico volano per il turismo lombardo ed internazionale. La Reggia come attrattore turistico ma anche come destinazione ideale per l'organizzazione di eventi legati alla moda e al design. Insomma, un polo multifunzionale di attrattività internazionale".

"Auspico -conclude Magoni- che la Reggia, in un sistema integrato che da Milano coinvolge Monza e le altre città lombarde, possa diventare un motore per il turismo dei nostri territori".