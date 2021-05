Le spedizioni aumentano: come gestire la catena logistica?

Ogni secondo vengono spediti 3248 pacchi in tutto il mondo e, se le previsioni sono corrette, dobbiamo aspettarci che il volume totale dei pacchi raddoppi entro il 2026. Nel frattempo, i consumatori sono più esigenti che mai. Vogliono decidere da soli dove, quando e come il pacco venga consegnato, e allo stesso tempo si aspettano che questo avvenga in modo veloce e sostenibile. I consumatori si aspettano che i brand soddisfino sia i loro ordini che i loro sogni di un mondo sostenibile. Soddisfare queste aspettative fa aumentare i ricavi, non soddisfarle mette a rischio l'intero business. La domanda allora è: la sostenibilità e le aspettative dei consumatori sono compatibili?



4 trend che stanno rivoluzionando le spedizioni



L'enorme flusso di spedizioni ha portato a un’enorme spinta verso l’innovazione nel settore della logistica. Queste quattro tendenze contribuiscono a rendere la consegna più sostenibile, mettendo al contempo il cliente al primo posto.

Incentivare le opzioni di consegna eco-friendly

Il modo migliore per affrontare un problema è alla fonte, ovvero rendere i consumatori consapevoli dell'impatto della loro opzione di consegna scelta. Ordinare online è facile, basta cliccare su un pulsante e aspettare che l'ordine arrivi a casa il giorno dopo. È così facile che le persone non pensano che un’opzione di spedizione possa impattare sull'ambiente.

La consegna veloce è soddisfacente, ma non sempre necessaria. Molti consumatori sceglieranno di risparmiare e di ricevere il loro ordine un po' più tardi. Secondo un rapporto di Accenture, il 36% degli acquirenti online è felice di aspettare più a lungo pur di ottenere la consegna gratuita.

Incoraggiare i propri clienti a optare per una consegna più sostenibile, facendo pagare la consegna al giorno successivo e offrendo quella “lenta” in modo gratuito. Oppure si possono semplicemente lasciare liberi di scegliere tra la consegna urgente e non, ma rendendoli consapevoli dell'impatto ambientale che la spedizione veloce comporta. Comunicando chiaramente queste informazioni in fase di check-out, i rivenditori online possono offrire allo stesso tempo opzioni di consegna flessibili e green.

“Uberfication” dell'ultimo miglio

Un altro modo per garantire una consegna rapida e sostenibile al cliente è fare un uso intelligente dello spazio di carico esistente. Sapevate che più del 50% dei camion in Europa viaggiano parzialmente o completamente vuoti?

Utilizzando lo spazio di carico vuoto dei camion, possiamo rendere la logistica più sostenibile e ridurre i costi di trasporto. Reti di trasporto come Quicargo identificano lo spazio di carico inutilizzato disponibile nei camion e lo mettono a disposizione a te come mittente. Questa “Uberfication” della logistica dell'ultimo miglio è ormai inarrestabile e riguarda anche i privati. Recentemente, Amazon ha lanciato Amazon Flex - noto anche come l’Uber per la consegna dei pacchi – in cui i privati e le piccole aziende possono registrarsi per entrare a far parte della loro rete di consegna. Anche se la “Uberfication” della logistica è una tendenza abbastanza nuova, si tratta di un modo interessante per ottimizzare l'uso delle risorse e, se organizzata in modo efficiente, può contribuire alla riduzione di CO2.

Cambiare strada per un futuro più green

È semplice: meno chilometri consumano i tuoi autisti sulla strada, minore è la tua impronta ambientale. La tecnologia di oggi permette l'ottimizzazione automatica dei percorsi, aumentando così l'efficienza dei veicoli. Per esempio, Greenplan, una start-up finanziata da DHL, ha sviluppato un algoritmo che supporta la pianificazione dei percorsi green e tiene conto di input come le emissioni di carbonio del veicolo e i limiti di autonomia dei veicoli elettrici. Combinando questi input Greenplan è in grado di creare itinerari efficienti e sostenibili. Ma non si ferma qui. L’algoritmo non solo può aiutare a ridurre le emissioni, ma anche contribuire alla soddisfazione del cliente, come dimostra Budbee. Il vettore svedese utilizza un algoritmo per creare percorsi efficienti, ma permette anche ai consumatori di cambiare la loro consegna in una diversa fascia oraria. In questo modo l'algoritmo soddisfa sia il consumatore che l'ambiente.

Localizzare la consegna

Infine, la consegna locale offre una soluzione valida per effettuare una consegna sostenibile e flessibile. Usando i network di spedizione locali, un pacco deve percorrere una distanza più breve, questo riduce le emissioni e permette una consegna più veloce per il cliente. Prendiamo Amazon come esempio. Nel marzo 2020 il gigante dell'e-commerce ha raddoppiato la sua strategia di consegna locale, investendo in una rete di nuovi centri di micro-distribuzione che immagazzinano gli articoli più popolari. In questo modo, Amazon può offrire ai clienti velocità e convenienza, riducendo al contempo le emissioni.

Inoltre, l’adozione di una strategia di consegna locale non è solo per i giganti dell'e-commerce. Anche i negozi online più piccoli possono rivolgersi a chi è più vicino a loro. Se hai molte richieste di consegna nella tua zona, puoi farli consegnare da un corriere locale, magari anche in bicicletta o a piedi. Non solo questo fa risparmiare CO2, ma spesso permette di consegnare anche più velocemente rispetto ai tempi richiesti dalle reti di consegna nazionali.

Rivoluzionare le consegne: scuotere lo status quo

Tutto sommato, possiamo dire che il mercato delle spedizioni è in movimento. Nella corsa alla consegna veloce e flessibile, le aziende devono adottare soluzioni sostenibili e accessibili che rendano l'ultimo miglio più ecologico. L’innovazione è assolutamente necessaria per soddisfare le richieste dei consumatori e allo stesso tempo per consegnare in modo sostenibile. I primi passi sono stati fatti, ora è il momento di pensare fuori dagli schemi (di consegna)!

* CEO di Sendcloud