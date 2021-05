Iv: Renzi, 'pm bocciati su Open ma tv e informazione non ne parlano'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo scelto di fare banchetti nelle piazze perché i nostri spazi tv e radio sono occupati quasi sempre solo da notizie negative. È incredibile. Faccio il caso della giustizia. Ieri la Cassazione per la quarta volta ha bocciato le scelte dei pm di Firenze su Open (sequestro Carrai, in questo caso). Quarta volta e siamo ancora alle indagini. Eppure questa notizia non è una notizia per nessuno". Lo scrive nella sua Enews Matteo Renzi.

"Mandano un avviso di garanzia a qualcuno di noi -aggiunge il leader di Italia viva- e diventa la notizia di prima pagina per tutti. La Cassazione smentisce per la quarta volta i pm e tutti zitti. C’è qualcosa di strano, non vi pare? Ma calma e gesso: su questi temi il meglio deve ancora venire. Noi sorridiamo e combattiamo. A viso aperto, come sempre".