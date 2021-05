Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Osservatorio Supply Chain Finance del Politecnico di Milano, più del 70% del mercato delle soluzioni di finanziamento alla Supply Chain (che in Italia ha un valore di circa 360 Miliardi di euro), non ha accesso a fonti di anticipo, se non tramite condizioni particolarmente sfavorevoli e prezzi molto elevati. A livello internazionale l’Italia vale il 3% del mercato potenziale mondiale del Supply Chain Finance che, a fine 2018 ammontava a 16.500 Miliardi di euro. Con circa 7.000 miliardi di euro di crediti commerciali, l’Asia rappresenta il mercato potenziale più̀ ampio del Supply Chain Finance, trainata da Cina (3.000 miliardi) e Giappone (1.200 miliardi). Seguono le Americhe, con circa 5.000 miliardi, di cui oltre il 60% di pertinenza degli Stati Uniti d’America e l’Europa con circa 4.000 miliardi di euro, con Francia e Germania principali mercati di sbocco oltre all’Italia. Più lontane Africa (300 miliardi), dove il mercato è ancora limitato, e Oceania (250 miliardi), dove i tempi di incasso dei crediti sono più̀ bassi.



Per risolvere questo problema, dopo un lungo periodo di ricerca sulle opportunità ed attuali inefficienze del sistema di finanziamento e gestione dei rapporti di fornitura, Gellify - piattaforma di innovazione che connette le startup B2B ad alto contenuto tecnologico con le aziende tradizionali– Iungo – piattaforma di Supply Chain Collaboration leader in Italia – e Comer Industries - player globale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e di soluzioni di meccatronica – hanno dato vita a un nuovo modello di piattaforma fintech in grado di supportare l’intera supply chain permettendo a tutti i soggetti coinvolti di accedere a condizioni vantaggiose a forme di anticipo e finanziamento rapidamente e indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, economiche e finanziarie. DeepTier consente di digitalizzare il processo di procurement ed ottimizzare la gestione della logistica.

La piattaforma coinvolge tutti i player della catena del supply chain financing. Tra questi i clienti, nonché i capi filiera che cercano soluzioni per migliorare la loro redditività e gestire più efficacemente la propria liquidità; i fornitori - ovvero le Pmi che vogliono accedere a forme di anticipi a tassi convenienti e ridurre i tempi di incasso migliorando la propria PFN (Posizione Finanziaria Netta) e gli Istituti finanziari (tradizionali e non) che vogliono aumentare la loro base clienti, i volumi di impiego, mitigando il rischio di queste operazioni.

"Questa iniziativa di Venture Building è un chiaro esempio delle dirompenti opportunità che si possono generare nell'ecosistema di Gellify, che ha dato vita ad un'azienda con un'eccezionale velocità nel go-to-market e profondi legami nel panorama industriale del nostro Paese”. Ha commentato Michele Giordani, Managing Partner e Fondatore di Gellify. “Deep Tier rivoluzionerà le tecnologie fintech con l’obiettivo di migliorare l’efficacia della supply chain, sprigionando il valore delle relazioni di business: faciliterà l'accesso ai finanziamenti per i fornitori di ogni dimensione e geografia, colmando il divario di conoscenza tra i leader del mondo industriale e le istituzioni finanziarie, permettendo ai primi di utilizzare strategicamente il finanziamento come fattore nelle relazioni industriali con i fornitori".

“L’impegno che Comer Industries dimostra nei confronti della sostenibilità si estende a questa iniziativa che ha come obiettivo il coinvolgimento della catena di fornitura.” Ha continua Marco Storchi, Consigliere Delegato di Comer Industries. “Come capo-filiera si vuole trasferire ai propri partners lungo la catena del valore le proprie competenze nella gestione delle informazioni che saranno usate per velocizzare le scelte di gestione aziendale di breve e medio termine. In questo modo tutta la filiera può incrementare la propria competitività e concentrare le proprie risorse nel miglioramento delle attività manifatturiere.”