Gruppo Barbagli: accordo con Enel Global Infrastructure and Networks

Il gruppo Barbagli, una delle principali realtà nazionali nel campo dei servizi alle utilities (Distributori Acqua, Gas ed Energia), informa di aver sottoscritto con Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l. (Gruppo ENEL) un accordo per la fornitura del contatore elettronico di seconda generazione OpenMeter. In particolare V. Barbagli S.r.l. focalizzerà la propria proposta commerciale nei distributori di medie e piccole dimensioni che, in Italia, sono 121 per un totale di circa 720.000 contatori installati.



“Per la nostra azienda avere la possibilità di fornire ai nostri clienti il contatore elettronico di tecnologia Enel è innanzitutto un onore ed una grande soddisfazione” – ha dichiarato Paolo Barbagli, Amministratore della V.Barbagli S.r.l. “Questa scelta rappresenta il riconoscimento del percorso di evoluzione che la nostra azienda sta facendo proponendosi, coerentemente con la propria vision ed il percorso tracciato dal nostro piano industriale, come partner di riferimento degli attori che guidano la trasformazione delle infrastrutture energetiche in ottica digitale”.

“Il perfezionamento di questo accordo”, ha dichiarato Tiziano Zocchi, Business Development e Market Strategy della V.Barbagli S.r.l., “ci permette di mettere sul mercato una proposta integrata di gestione del misuratore attraverso le varie fasi che il Distributore deve affrontare (acquisto, installazione, gestione in esercizio e manutenzione) per il tramite di un interlocutore unico. Essendo la nostra proposta prevalentemente diretta ai Distributori di medio-piccole dimensioni affiancheremo presto alla stessa anche una innovativa soluzione finanziaria a cui stiamo già lavorando con importanti partner per agevolare l’investimento dei nostri clienti nel rinnovamento della rete di misura”.