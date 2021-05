Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "La dote per i 18enni non è lunare, si baserà sull'Isee. Chi non è in grado di poter studiare, ad aprire un'attività, noi gli diamo una mano. I giovani sono stati penalizzati dalla pandemia". Lo dice il segretario Pd Enrico Letta, a 'Stasera Italia' su Rete4.