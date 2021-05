Roma, 28 mag. (Adnkronos) - “Grazie al lavoro del Pd nel dl semplificazioni crescita, tutela dei diritti e della legalità stanno insieme. Ora bisogna correre per far ripartire il Paese, muovendosi nel rispetto delle norme UE, garantendo qualità, sicurezza e sviluppo. Bene priorità donne e giovani!”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi commenta l’approvazione in Cdm del decreto Semplificazioni.