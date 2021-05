Caos Procure: Renzi, 'scandaloso se continuate intercettazioni su Palamara'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Sembra che qualcuno abbia continuato a intercettare Luca Palamara anche quando non poteva più farlo. Oltre i termini previsti dalle disposizioni dell’autorità giudiziaria e in maniera irregolare. Spero che non sia vero. Perché se davvero Palamara è stato intercettato oltre i termini previsti e in modo irregolare, siamo in presenza di uno scandalo incredibile. Torneremo su questo tema". Lo scrive nella sua Enews Matteo Renzi.