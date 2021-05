Calcio: Wilson, 'rinnovo Inzaghi? sbagliati i tempi, all'Inter può fare bene'**

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Non è chiaro come siano andate le cose perché quando mercoledì sera le parti si sono separate non sono state rilasciate dichiarazioni, ma credo siano stati sbagliati i tempi". Questo il commento di Giuseppe Wilson, detto Pino, capitano della Lazio campione d'Italia nel 1974, all'Adnkronos, in merito al mancato rinnovo dell'ex allenatore della Lazio Simone Inzaghi, che nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzato quale nuovo tecnico dell'Inter.

"Auguro a Inzaghi di fare bene -prosegue Wilson- anche perché qui ha dimostrato di avere le carte in regola. All'Inter gioca per obbiettivi diversi ma quello che ha fatto alla Lazio sarà il suo bagaglio tecnico".