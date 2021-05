Ue: Franceschini incontra omologo spagnolo, al lavoro per un Hub digitale europeo

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Il ministro della cultura, Dario Franceschini ha incontrato oggi al Collegio Romano il suo omologo spagnolo, José Manuel Rodríguez Uribes in missione a Roma in questi giorni. Nel corso del cordiale incontro i due ministri hanno affrontato i principali temi culturali che vedono la collaborazione dell’Italia e della Spagna. Entrambi i ministri hanno ribadito l’importanza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 'Next Generation Italia' che mette la cultura al centro della ripresa europea. A riguardo hanno entrambi concordato di mantenere un coordinamento e scambiare idee, proposte e best practices, coinvolgendo anche gli altri Ministri della Cultura UE al fine di valorizzare le possibili sinergie e opportunità di cooperazione in particolare sulle industrie culturali creative.

Il ministro Franceschini ha inoltre aggiornato José Manuel Rodríguez Uribes sulle politiche di riapertura dei teatri, dei musei e delle istituzioni culturali italiane in corrispondenza dell’avanzamento della campagna vaccinale e aggiornato il ministro sulle principali azioni intraprese in questi mesi a favore dell’industria cinematografica e audiovisiva nonché sulla decisione italiana di dare vita a una piattaforma digitale per la promozione della cultura nel mondo. A tal riguardo, il ministro spagnolo ha apprezzato la proposta italiana di cogliere ITsART come un modello da seguire per la realizzazione di un Hub digitale per la promozione della cultura europea. “La pandemia – hanno concluso i ministri – ha risvegliato l’interesse dell’Ue per la cultura, Italia e Spagna saranno insieme per sensibilizzare le prossime presidenze dell’Unione a mantenere al centro dell’agenda comunitaria le politiche culturali”.