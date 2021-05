Tv: Sky Tg24 'Live in - Firenze' il 25 e il 26 giugno

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - È Firenze la seconda tappa di Sky Tg24 'Live In'. Dopo Courmayeur a dicembre, infatti, il canale all news si trasferisce il 25 e il 26 giugno nel capoluogo toscano che ospiterà per due giorni i suoi studi televisivi accogliendo una serie di appuntamenti pensati per creare sul territorio un’occasione di confronto, commento e dibattito con ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell'economia, della scienza, della cultura, dello spettacolo e dello sport. Tema dell’evento: ‘Le sfide del presente’, per capire, approfondire e raccontare l’Italia che riparte, l’Europa del piano Next Generation Eu e il mondo post Covid.

L’evento, trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky Tg24, è realizzato in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze che hanno messo a disposizione alcuni tra i luoghi più suggestivi della città: il Salone dei Cinquecento, cuore di Palazzo Vecchio, e Villa Bardini. Negli anni il canale all news diretto da Giuseppe De Bellis ha raccontato il mondo, trasformandosi in una testata multipiattaforma - TV, sito, social, podcast - con cui informa il Paese attraverso un’articolata offerta editoriale. Con Sky Tg24 Live In, la testata aggiunge un tassello in più, portando la sua programmazione dal vivo nelle città italiane.