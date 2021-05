Sport: Successo per il Padel, entra in programma Giochi Europei 2023**

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - I comitati olimpici europei (Eoc) hanno ufficializzato l’ingresso del padel nel programma della terza edizione dei Giochi Europei, in programma in Polonia nel 2023. Sarà la prima partecipazione della disciplina in un importante evento multisport, dalla fondazione nel 1991 dell’International Padel Federation (IFP) a Madrid, che oggi conta 51 Paesi membri. Ai Giochi Europei di Cracovia-Malopolska 64 atleti si sfideranno in doppio maschile, doppio femminile e doppio misto durante cinque giorni di competizione.