Sport: Carraro (Fip) 'grazie a comitati olimpici europei per aver accolto Padel in Giochi Europei'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Vorrei ringraziare i comitati olimpici europei per aver accolto il Padel nel programma dei Giochi Europei. Questo è un momento storico per la Federazione Internazionale di Padel, le nostre federazioni affiliate, i nostri atleti e - ne sono certo – per tutti gli amanti della disciplina: ragazze e ragazzi, donne e uomini che praticano il nostro sport con crescente passione ed entusiasmo. Sono sicuro che contribuiremo al successo dei Giochi Europei e non vediamo l'ora di farne parte”. Queste le parole del presidente della Federazione Internazionale di Padel (Fip) Luigi Carraro dopo che i comitati olimpici europei (Eoc) hanno ufficializzato l’ingresso del padel nel programma della terza edizione dei Giochi Europei, in programma in Polonia nel 2023.