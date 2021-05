Scrittori: è morto Eric Carle, papà del Bruco Maisazio, bestseller da 46 milioni di copie** (2)

(Adnkronos) - Eric Carle ha illustrato oltre 70 libri divenuti bestseller, vendendo complessivamente, come riporta il suo editore italiano Mondadori, oltre 90 milioni di copie. È stato il fondatore insieme alla moglie del "The Eric Carle Museum of Picture Book Art".

Tra i suoi libri illustrati in italiano sono disponibili: "Le storie di Eric Carle" (Mondadori), "Papà, mi prendi la luna, per favore?" (La Margherita), "Ti voglio bene mamma" (Mondadori), "Ti voglio bene papà" (Mondadori), "Il mio primo libro dei versi degli animali" (La Margherita), "Vuoi essere mio amico?" (La Margherita), "Il mio primo libro dei numeri" (La Margherita), "Il piccolo grillo zitto zitto" (Mondadori).

Nato a Syracuse, nello stato di New York, il 25 giugno 1929, Eric Carle si trasferì con la famiglia in Germania all'età di 6 anni (la madre era tedesca). Visse gli anni tragici del nazismo e della seconda guerra mondiale e a 15 anni si ritrovò a scavare trincee. Nel 1952 coronò il suo sogno di tornare negli Usa, stabilendosi a New York. Trovò lavorò in un'agenzia pubblicitaria e dalla metà degli anni '60 iniziò la carriera di scrittore e illustratore di libri per l'infanzia.

(di Paolo Martini)