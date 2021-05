Scherma: Assoluti, Daniele Garozzo campione italiano di fioretto

Cassino, 27 mag. - (Adnkronos) - È Daniele Garozzo il campione italiano di fioretto maschile 2021. La medaglia d’oro dei Giochi Olimpici di Rio 2016 nella seconda giornata degli Assoluti in corso a Cassino ha conquistato il tricolore per la seconda volta in carriera, dopo il primo successo arrivato nel 2015. Quella andata in scena oggi è stata una finale targata Fiamme Gialle con il fiorettista di Acireale capace di vincere 15-11 sul compagno Guillaume Bianchi, mentre sul terzo gradino del podio si sono piazzati Alessandro Paroli dell’Aeronautica Militare e Andrea Cassarà, portacolori dei Carabinieri.