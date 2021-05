Roma: Meloni, 'candidato sarà competitivo, Michetti ha curriculum mondiale'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Il candidato del centrodestra a sindaco di Roma "ci sarà e sarà assolutamente competitivo e terrà il centrodestra unito, ci sono nomi molto interessanti sul tavolo, la nostra preferenza va su candidati civici". Lo ha affermato Giorgia Meloni, ospite di 'Stasera Italia', su Retequattro.

Enrico Michetti, ha aggiunto la leader di Fdi, "è un nome che è arrivato dal basso, sostenuto da decine di migliaia di firme, se viene considerato forte dai cittadini un'occhiata va data. E' una persona che ha un curriculum mondiale, forse è il più grande esperto di diritto amministrativo, in un'amministrazione come quella romana saprebbe dove mettere le mani, e c'è il fatto che un persona così competente piaccia anche molto ai cittadini. Anche il profilo di Simonetta Matone è interessantissimo, non è vero che il profilo" di Michetti "non ha convinto" Matteo Salvini. "Ci siamo presi del tempo per fare alcuni approfondimenti che sono necessari nel momento in cui si fa una scelta così coraggiosa".