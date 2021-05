Pd: Letta, 'tornato per ricostruire, mi sento come Lo Russo in 'Mediterraneo''

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Perché sono tornato? Siamo in un momento di ricostruzione del Paese e questo crea un fortissimo senso di responsabilità. Mi sono sentito un po' come alla fine del film 'Mediterraneo' quando il sergente Lo Russo dice a Farina: 'C'è da ricostruire l'Italia'. Io sono in quella fase lì". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Zapping.

"Sono contento di aver preso questa decisione, in 2 mesi lo slancio del Pnrr è stato presentato con tante cose importanti".