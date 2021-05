Omofobia: Faraone, 'bene incontro con Arcigay, ribadita necessità legge'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - “Un confronto molto costruttivo quello che abbiamo avuto questa mattina con il segretario nazionale di Arcigay Gabriele Piazzoni: insieme al senatore Giuseppe Cucca abbiamo ribadito la necessità di una legge contro le discriminazioni omotransfobiche. Italia Viva è saldamente dalla parte dei diritti civili e sta lavorando per portare a casa la legge senza perder tempo. Questo pomeriggio in ufficio di Presidenza del Senato ci sarà un confronto che auspichiamo davvero risolutorio per interrompere lo stallo sul ddl Zan. Il nostro obiettivo è chiudere tutto in tempi certi per poi andare in aula". Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone, a margine di un incontro con il segretario di Arcigay per fare il punto sul ddl Zan.