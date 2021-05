Nexi partner del Museo del Design di Milano Adi

Nexi, la PayTech leader in Europa, annuncia di aver stretto una partnership con ADI Design Museum – Compasso d’Oro, il Museo italiano dedicato al Design inaugurato oggi a Milano alla presenza del Ministro della Cultura Dario Franceschini e del Sindaco di Milano Giuseppe Sala.



Attraverso Orbital Cultura, società del Gruppo che offre servizi digitali e innovazione tecnologica per istituzioni culturali, Nexi ha realizzato un nuovo sistema di acquisto che, per la prima volta in Italia, permette l’ingresso al Museo senza biglietto cartaceo, senza cassa fisica; evita il crearsi di file, consente la vendita del ticket solo tramite carte o app di pagamento.



Si tratta di una soluzione tecnologicamente all’avanguardia che permetterà a ADI Design Museum di gestire gli accessi con maggiore semplicità, evitando affollamenti in cassa, e che garantirà la massima sicurezza dal punto di vista sanitario anche ai visitatori, poiché non dovranno toccare contanti o biglietti di carta.



Grazie all’esclusivo sistema di biglietteria Fast-In, sviluppato per il terminale Nexi SmartPOS, ADI Design Museum è il primo Museo in Italia dotato di un sistema di vendita e di ticketing completamente digitale, sinonimo di velocità, semplicità, sicurezza.

Inoltre, la nuova App Museo, interamente personalizzata ADI Design Museum, consente di acquistare biglietti e di gestire al meglio prenotazioni e ingressi, fornisce le informazioni utili a raggiungere e visitare il museo, offre ai visitatori approfondimenti su mostre ed eventi, contenuti speciali e audioguide.