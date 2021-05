Le pmi italiane dell'It sono attori chiave nella digital transformation

Il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza rappresenta un’opportunità senza precedenti per vincere la sfida della digitalizzazione del Paese e consegnare alla futura generazione un’Italia migliore. Nelle intenzioni del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao e del Comitato scientifico, davvero di altissimo profilo, gli oltre 50 miliardi di euro messi a disposizione dal Next Generation EU per rendere il sistema Italia più competitivo a livello internazionale dovranno servire per sviluppare progetti strategici sul fronte della digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.

Lo sforzo di rilancio dell’Italia dovrà essere necessariamente supportato nei prossimi anni da una governance coordinata e da team di lavoro capaci di implementare tatticamente i progetti sul territorio; tema di centrale interesse anche per le molte aziende italiane, piccole, medie e grandi, desiderose di dare il proprio contributo a quella che è una delle più importanti iniziative economiche del dopoguerra, mettendo a disposizione le proprie soluzioni, competenze e, non da ultimo, entusiasmo in questa partita. Come Citel Group, che da anni realizza soluzioni per abilitare la trasformazione digitale nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione, stiamo seguendo attentamente e con fiducia gli sviluppi del PNRR. Le linee guida identificate aprono, al momento su piano strategico, molte opportunità. Esiste a nostro avviso molto spazio per realizzare progetti ed iniziative ad hoc per produrre valore e crescita, mettendo a fattor comune le risorse e l’expertise già disponibili in Italia.

Nel corso della nostra storia, in Citel Group abbiamo lavorato ad esempio su soluzioni di intelligenza artificiale come i chatbot conversazionali e la semantica documentale che, se applicati agli enti della Pubblica Amministrazione, permettono di velocizzare l’erogazione dei servizi digitali ai cittadini, fornendo assistenza digitale 24/7 e garantendo completezza di informazioni e ottimizzazione dei tempi e delle risorse disponibili. Anche per le aziende i chatbot possono rivelarsi strumenti preziosi, migliorando la comunicazione e i processi interni e facilitando i processi di assistenza ai clienti.

Così come noi, ciascuna per la propria area di competenza, sono molte le PMI italiane che possono mettere a disposizione di Istituzioni e PA soluzioni per migliorare la qualità dei servizi digitali, contribuendo così a supportare la digitalizzazione del Paese, o a colmare il digital divide che, abbiamo visto nei mesi di emergenza sanitaria, costituisce ancora un problema per l’Italia.

Ma il PNRR non rappresenta solo l’opportunità per creare una rete collaborativa strategica al servizio della modernizzazione del Paese, ed è anche l’occasione per rilanciare le PMI italiane: assegnare ad esse buona parte dei progetti di transizione 4.0 darebbe vita a un circolo virtuoso che produrrebbe benefici diretti sul PIL italiano e sul nostro sistema economico, diversamente dai colossi multinazionali ed extra UE dell’ICT.

Anche sul fronte del reskilling e dell’implementazione dell’educazione digitale, le PMI italiane possono dare un contributo importante, diventando attori strategici per la specializzazione e professionalizzazione del capitale umano della PA o all’interno delle aziende, facendo da traino e motore per lo sviluppo della cultura digitale. Questo perché le stesse PMI, soprattutto le più virtuose, dispongono di un know-how consolidato in ambito formativo, grazie agli investimenti costanti per la professionalizzazione delle risorse interne e dei propri clienti.

C’è margine di crescita anche per rendere più competitivo l’intero settore digitale italiano, caratterizzato ad oggi da molta frammentarietà e da nanismo. Per esempio, con l’inserimento di incentivi per l’aggregazione delle realtà tecnologiche e di servizi, si potrebbero creare dei key player a capitale italiano in grado di valorizzarsi nel market place auspicato Europeo, giocandosi la partita in appalti e progetti a livello internazionale. Un’occasione da non perdere per il rilancio digitale del nostro Paese.

* ceo Citel Group