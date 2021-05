Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Italiani popolo di risparmiatori, ma non tutti ce la fanno. Secondo il 1° rapporto 'Gli italiani: risparmio e investimento' realizzato da Euromedia Research e Banca Mediolanum il 59,1% riesce infatti a mettere da parte fino a 500 euro al mese, ma c'è un 16,3% che non ce la fa ad accantonare, rischiando così di trovarsi 'scoperto' davanti a una spesa improvvisa.

Più nel dettaglio, il 18,8% riesca a mettere da parte meno di 100 euro al mese. Il 23,1% tra i 100 e i 300 euro al mese, il 17,2% tra i 300 e i 500 euro. Arriva fino a 1000 euro al mese il 7,5%, mentre li supera appena il 3,6%. Al contrario, il 16,3% degli italiani non ha modo di mettere da parte alcuna cifra. C'è poi un 3% che lo fa, ma per obiettivi come viaggi e vacanze.