Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Mario Draghi "rappresenta sicuramente un'opportunità se sceglie di utilizzare la sua autorevolezza per difendere gli interessi italiani. Ancora non sono in grado di dirlo". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro.