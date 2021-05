Fracci: Sala, 'non si è mai richiusa nella gloria, ma ha continuato a innovare e a innovarsi'

Milano, 27 mag.(Adnkronos) - "Carla Fracci è stata una delle più grandi ballerine del mondo. Anzi, ci sono stagioni in cui è stata la più grande. In assoluto. Ma la sua vera grandezza non è raccontata solo dagli applausi, dalle critiche e dai premi. Carla non ha mai dimenticato le sue origini, perché non si è mai richiusa nella gloria, ma ha continuato a innovare e a innovarsi, non ha mai fatto mancare la sua voce e la sua critica nel commentare la nostra società e i suoi limiti. Per tutto questo Carla Fracci resterà nel cuore di Milano". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, su Facebook, ricorda la grande etoile scomparsa oggi.

"Grazie, Carla -conclude Sala- non dimenticheremo mai i voli della tua danza e la tua fedeltà alle tue radici. Le nostre radici. Le radici della Scala e della nostra Milano".