Fracci: Cecchetti (Lega), 'addio alla più grande danzatrice di sempre'

Milano, 27 mag.(Adnkronos) - "Addio a Carla Fracci, orgoglio di Milano e della Lombardia, artista che per decenni ha regalato prestigio internazionale alla nostra cultura". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla camera dei deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, commentando la scomparsa della grande etoile: "Una perdita enorme -sottolinea Cecchetti- che ci rende tutti più poveri, da oggi. Perché Carla Fracci era la danza, la più grande in assoluto".