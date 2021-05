Fisco: Letta, 'proposta tassa successione non tocca il 99% degli italiani'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "La tassa di successione tocca l'1% degli italiani. Il 99% di quelli che ci stanno ascoltando non saranno toccati" dalla misura, "saranno invece toccati dai benefici" per aiutare i giovani. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Zapping: "Nella riforma del fisco noi proporremo diverse idee per ridurre le tasse per il ceto medio-basso e di aiuto per le imprese a una fiscalità che le aiuti a crescere".