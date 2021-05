Fisco: Letta, 'ceto medio non viene toccato ma è incomprensibile difendere i ricchissimi'

Roma, 27 mag (Adnkronos) - "Non c'è nessuno del ceto medio toccato da questa misura. Negli anni è stata fatta una operazione per la quale sono state tolte tasse ai ricchissimi e la gente normale difende i ricchissimi ai quali sono state tolte tasse, è incomprensibile. Io spingo perchè quelle risorse siano utilizzate per la dote ai 18enni". Lo ha detto Enrico Letta a Quante storie, su Raitre, parlando della sua proposta della dote.