Fi: Vito, 'candidature decise da Berlusconi e comitato presidenza non da Tajani'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Leggo che il vicepresidente-coordinatore nazionale di Forza Italia, Tajani, già parla di candidature per le future elezioni politiche. Non so bene chi candiderà chi ed a cosa, ma so per certo che lo statuto di Forza Italia prevede che le candidature siano decise dal presidente Berlusconi e dal Comitato di presidenza, cariche che non mi risulta siano ancora ricoperte da Tajani". Lo afferma Elio Vito, deputato di Forza Italia.