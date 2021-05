Festival: Raggi, 'Romaeuropa occasione per riscoprire artisti di tutto il mondo'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Inclusività, parità di genere, ambiente e diversità. Da questi temi sono partiti gli artisti italiani e internazionali che come sempre, anche per questa 36esima edizione del Romaeuropa Festival porteranno in 20 spazi della capitale gli spettacoli di tutto il mondo. Un’occasione per Roma per riscoprire i volti, i temi e gli artisti, una selezione eccellente, una panoramica eccezionale che dialoga con i grandi eventi e le grandi mostre d’arte contemporanea in città". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi in occasione della presentazione della 36esima edizione Romaeuropa festival che si svolgerà dal 14 settembre al 21 novembre.

"Ringrazio - ha continuato la sindaca - il presidente Guido Fabiani e il Direttore Artistico e Organizzativo Fabrizio Grifasi e tutta la squadra che in un momento così complesso hanno messo con passione ancora di più questa programmazione a beneficio di tutti noi. Saranno due mesi, dal 14 settembre al 21 novembre, vivissimi. In questa edizione è stata valorizzata ancora di più la collaborazione con le istituzioni cittadine, mettendo in risalto la diversità e la ricchezza degli spazi culturali del comune di Roma. È importante vivere insieme e insieme avere l’occasione di scoprire la cultura. Senza terreni comuni, senza confronto, siamo ancora più in difficoltà. Grazie alle lavoratrici e ai lavoratori di Romaeuropa. Ed evviva il festival".