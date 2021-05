Doris: "Contro il timore degli italiani per la crisi servono conoscenza e consulenza"

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Conoscenza e consulenza, questo il percorso naturale per affrontare il timore degli italiani di fronte alla crisi economica generata dalla pandemia ed al futuro che ci aspetta". E' quanto dice Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, nel commentare i dati del rapporto elaborato con Euromedia Research dal titolo 'Gli italiani: risparmio e investimento'.

"L’incertezza - spiega - nasce dalla scarsa educazione finanziaria che nel nostro Paese raggiunge una diffusa dimensione significativa e dalla poca conoscenza di strumenti base, come la tutela assicurativa o come la strategia di investimento con ingresso graduale e programmato sui mercati. Conoscenza minima anche dei piani individuali di risparmio - precisa l'ad - una forma di investimento che al contempo può portare valore ai risparmiatori retail e convogliare parte del cospicuo risparmio privato verso il tessuto imprenditoriale nazionale, a favore delle nostre Piccole e Medie Imprese, tuttora la spina dorsale del Paese. Il monito che raccolgo da questo rapporto è di spingere l’acceleratore per favorire una maggiore consapevolezza finanziaria dei nostri clienti risparmiatori e imprenditori, in un momento decisivo per il futuro del Paese", conclude Doris.