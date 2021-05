Di Silvestre (Bmw Italia): 'Un milione di auto elettrificate entro fine 2021'

Roma, 27 mag. - (Adnkronos) - "Un milione saranno le automobili elettrificate vendute dal Gruppo Bmw entro la fine del 2021. Per noi è un traguardo importante ma anche un punto di partenza che ci porterà lontano attraverso la revisione del nostro modo di interpretare la tecnologia, il business ma anche il rispetto per l’ambiente". Così Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato Bmw Italia in occasione della presentazione del progetto “Uno di Un Milione” nato da un’idea del Collettivo OP con la partecipazione dell’Orchestra e del Coro di Voci Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala, realizzato in collaborazione con Azienda per il Turismo Val di Sole, Parco Nazionale dello Stelvio, Comune di Pejo, Funivie Pejo 3000, Popack e grazie a BMW Italia come Partner.

L’industria dell’auto intanto fa un bilancio dopo oltre un anno di pandemia: "La pandemia ha contribuito ad evolvere l’approccio verso il mercato – spiega Di Silvestre – si è molto più sensibili alle aspettative dei clienti attraverso anche un approccio commerciale attento al mercato. Noi siamo partiti molto bene nei primi 4 mesi del 2021 registriamo una crescita della quota di mercato del brand Bmw sul mercato Premium e anche del brand Mini e Motorrad non solo verso il 2020 ma anche verso il 2019. Diciamo che ci potrebbero essere tutte le premesse per fare un grandissimo anno".