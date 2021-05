Crif: casa e gestione del budget tra le priorità delle famiglie

A quasi due anni dal lancio dell’iniziativa, Faccio Tesoro - il progetto multimediale di CRIF nato dalla volontà di supportare le famiglie nel miglioramento del proprio benessere finanziario – rilancia con 35 nuove pillole di approfondimento realizzate con la collaborazione di Massimo Esposti e Paolo Zucca - giornalisti esperti di economia, risparmio e investimenti.

A fronte di uno scenario pesantemente condizionato dalla pandemia – che rende le famiglie italiane dubbiose sui progetti futuri e la pianificazione delle proprie spese - la scelta dei nuovi temi è stata definita anche sulla base dell’analisi delle visualizzazioni conseguite dagli 86 video già pubblicati sul sito dedicato e su YouTube - oltre 7,7 milioni di visualizzazioni- che ha consentito di trarre utili indicazioni sulle aree di interesse degli utenti.

“Partendo dalla convinzione che l’educazione finanziaria debba rappresentare una priorità tutti i giorni dell’anno, per i prossimi mesi abbiamo deciso di pianificare un percorso articolato che vede la promozione di un nuovo video di approfondimento ogni settimana da giugno fino alla fine di settembre e di lanciarne addirittura uno al giorno a ottobre, in occasione del mese dedicato all’educazione finanziaria – commenta Maurizio Liuti, Direttore Comunicazione e Marketing di CRIF –. Da sempre CRIF è impegnata nell’inclusione digitale e finanziaria e, in quest’ottica, l’alfabetizzazione finanziaria di consumatori e famiglie rappresenta un elemento centrale, che favorisce un’ampia circolazione della conoscenza ed è la premessa per scelte consapevoli. Il progetto Faccio Tesoro si fonda proprio sulla volontà non solo di trasmettere nozioni di base ma, soprattutto, di fornire una risposta quanto più possibile concreta e puntuale alle esigenze dei cittadini che si trovano a dover prendere decisioni importanti in merito alla pianificazione del budget familiare, comprendendo meglio i rischi e le opportunità e riducendo lo stress che un insufficiente livello di informazione spesso determina”

Entrando nello specifico, le due macrocategorie che hanno riscontrato maggior attenzione sono rispettivamente casa e mutuo, con circa 1.700.000 visualizzazioni complessive tra sito e canale YouTube, e budget familiare, credito e investimenti, con 1.300.000 views.

Anche l’acquisto dell’automobile è risultato essere un argomento altamente ingaggiante per le famiglie, e in particolare per i giovani, che oggi trovano diverse opzioni per affrontare questa importante scelta, sia relativamente alle diverse tipologie di prestiti disponibili, sia per le alternative all’acquisto, come il noleggio di breve o lunga durata.

Tra gli altri temi più gettonati, i contenuti collegati alle carte di pagamento hanno ottenuto oltre 1 milione di visualizzazioni a conferma dell’evoluzione in atto circa le modalità di pagamento alternative al contante, le scelte importanti per la famiglia che richiedono un impegno finanziario importante ed elevata consapevolezza, con 900.000 views, e i video dedicati a credito e prestiti e agli investimenti, entrambe con circa 700.000 views.

Va poi sottolineato come l’interesse del pubblico si sia focalizzato su temi di grande attualità come il Superbonus 110%, con oltre 320.000 visualizzazioni, o il sovraindebitamento, con più di 280.000 views, a dimostrazione di quanto gli italiani temano, soprattutto in questa fase caratterizzata dalle incertezze e difficoltà causate dalla pandemia, di non riuscire a far fronte agli impegni finanziari assunti.

Da segnalare anche l’attenzione nei confronti degli approfondimenti sulla sicurezza e la protezione dei propri dati personali, ad esempio relativamente alla protezione del PIN e delle proprie carte di pagamento, e sugli aspetti etici legati agli investimenti e alla gestione delle finanze familiari, come dimostrano le performance dei video sui fondi etici e i criteri ESG, entrambi con circa 200.000 visualizzazioni.

I nuovi temi per il 2021

La programmazione è formulata con l’intento di mantenere alta l’attenzione e promuovere l’educazione finanziaria nel corso di tutto l’anno. Nello specifico, i 35 nuovi video che verranno rilasciati nel corso dei prossimi mesi affronteranno ancora una volta i temi caldi del momento: si partirà da ulteriori approfondimenti sul Superbonus 110%, per poi passare alle tematiche legate al credito problematico e alla sua corretta gestione e, successivamente, alle sfide e alle opportunità del digitale, per rimanere sempre aggiornati e informati e gestire con serenità e consapevolezza le proprie finanze.

Ma le novità non finiscono qui: Faccio Tesoro è ora anche podcast e alcuni contenuti di approfondimento possono essere ascoltati sulle piattaforme più note, come Spotify, Amazon, Apple e Google Podcasts.