Covid: Musumeci, 'vaccini vanno somministrati con sobrietà perché non arrivano in quantità'

Palermo, 27 mag. (Adnkronos) - "Stiamo facendo tutto quello che era possibile fare. I vaccini in Sicilia vanno somministrati con sobrietà perché non arrivano in quantità". Lo ha detto Nello Musumeci a Casa Minutella. "Questo fatto culturale che fa dei siciliani un popolo di fatalisti e disincantati, sento discorsi di irresponsabili- dice E' anche vero che alcuni fattori hanno contribuito a creare situazioni diverse, prima fra tutti la diffidenza verso i vaccini. Su 12 morti legati in maniera presunta al vaccino, 5 sono morti in Sicilia e gli organi di stampa si sono divertiti a fare terrorismo, per fortuna questa diffidenza iniziale l'abbiamo superata".