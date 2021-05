Covid: Musumeci, 'a giugno saremo in condizione di ripristinare ospedali nelle condizione iniziale'

Palermo, 27 mag. (Adnkronos) - "Io non ho la palla di vetro, non posso dire se dopo l'estate non ci sarà una recrudescenza del virus. Io non ho questa certezza, ma ho il dovere di essere pronto all'evenienza. Abbiamo affrontato un periodo particolarmente drammatico". Così il Governatore Nello Musumeci a Casa Minutella. "Il Covid sta scemando per fortuna - dice - anche se ci sono ancora comuni in rosso e questo mi tiene in apprensione. Ho dato disposizione di riconvertire alla condizione originaria il 50 per cento dei reparti destinati al Covid, alla fine di giugno saremo in condizioni di ripristinare gli ospedali nella condizione iniziale pre Covid".