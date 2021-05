Carla Fracci, da Mattarella a Franceschini il ricordo dell’étoile della danza

(Adnkronos) - "Profondamente commosso dalla morte di Carla Fracci". Lo afferma in una dichiarazione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando "le straordinarie doti artistiche e umane, che hanno fatto di lei una delle più grandi ballerine classiche dei nostri tempi a livello internazionale". "Carla Fracci ha onorato, con la sua eleganza e il suo impegno artistico, frutto di intenso lavoro, il nostro Paese. Esprimo le più sentite condoglianze ai familiari e al mondo della danza, che perde oggi un prezioso e indimenticabile riferimento”, afferma il capo dello Stato.

Mentre il ministro della Cultura, Dario Franceschini la ricorda come "la più grande. Divina ed eterna. Piena di amore per la danza, di nuovi progetti, di idee per tutta la vita, con l’entusiasmo di una ventenne". "L’Italia della cultura ti sarà grata per sempre, immensa Carla Fracci", scrive su Twitter.

"Ricordo Carla Fracci grande artista, donna libera e cittadina esemplare. Un simbolo per tutti gli italiani". Così il commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni su Twitter.

"Ci lascia una grande stella, una grande donna. Orgoglio italiano conosciuto in tutto il mondo, che ha reso l’arte della danza la sua ragione di vita incantando i palcoscenici internazionali. Un talento immenso, come immensa era la sua umiltà. Addio Carla", scrive in un post su Facebook Luigi Di Maio.

"Tra le più grandi étoile di sempre. Ci ha incantato con la sua grazia, ci ha emozionato con il suo talento, sempre attenta al futuro dei giovani danzatori. La sua morte lascia un vuoto immenso nel mondo della danza. Carla Fracci mancherà tanto, alla sua Milano e a tutti noi", scrive il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini.

"L'Italia piange una grande artista. Ha danzato sui più grandi palchi del mondo rendendoci fieri di essere italiani. Addio Carla Fracci", scrive la leader di Fdi, Giorgia Meloni, su Twitter.

"L’Italia perde oggi uno dei suoi simboli più straordinari, affascinanti ed eleganti. Piangiamo la scomparsa di #CarlaFracci, icona dell’Italia più bella", scrive su twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.

"È mancata stamane nella sua Milano, al cui prestigio internazionale tanto ha dato. Un commosso addio a Carla Fracci, simbolo assoluto della danza, dell’arte e della cultura, che in tanti anni di carriera formidabile ha illustrato il nome dell’Italia nel mondo",o scrive il leader della Lega, Matteo Salvini.