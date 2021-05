Calcio: Tardelli, 'Allegri segnale importante, dispiaciuto per Pirlo'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Il ritorno di Allegri è un segnale importante, la Juve ha cambiato i programmi". Questo il commento di Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus e campione del Mondo con la Nazionale nel 1982, all'Adnkronos in merito al sempre più probabile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. "Allenatore e società si erano lasciati perché la Juventus ha fatto una scelta diversa -prosegue Tardelli- per poi tornare sui suoi passi e puntare sull'allenatore meno bello da vedere ma sicuramente più vincente". Sull'esonero di Andrea Pirlo, Tardelli ha concluso: "sono dispiaciuto per lui, dopotutto ha vinto Coppa Italia e Supercoppa".