Calcio: Campagna, 'Allegri l'uomo giusto per aprire un altro ciclo vincente alla Juve'

Roma, 27 mag. - (Adnkronos) - "Sono felice del ritorno di Allegri, è l'uomo giusto per aprire un altro ciclo vincente". Il ct della Nazionale italiana di pallanuoto e grande tifoso della Juventus, Sandro Campagna, commenta così all'Adnkronos il ritorno di sempre più probabile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. "Non è importante che vinca subito al primo anno -aggiunge Campagna-. L'importante è che valorizzi i giovani che abbiamo in rosa e rivitalizzi qualcuno meno giovane che in questi due anni è stato al di sotto delle aspettative". "Con il ritorno del mister mi aspetto poi altri cambiamenti in squadra magari anche la partenza di CR7", conclude il ct del Settebello.