Bitcoin e consumo di energia: come possiamo migliorare le cose?

Per produrre Bitcoin si consuma molta energia e non si può negare che questo sia un problema.

I miner la utilizzano per rilasciare nuove monete in circolazione e verificare le transazioni: quando il prezzo del Bitcoin sale, i loro ricavi aumentano, il che incentiva ancora più persone ad iniziare a fare mining, con conseguente aumento dei consumi energetici.

Il portale del Cambridge Centre for Alternative Finance ha quantificato tale dispendio energetico in oltre 144 TWh (ultimo dato annualizzato). Questo volume peraltro è in rapida crescita, considerando che fino allo scorso novembre l'energia assorbita dai bitcoin non aveva mai superato i 90 TWh.

Quest’ultima non è la sola criptovaluta a richiedere tali quantità di energia. Ethereum, la seconda per diffusione, ha già raggiunto quasi un terzo dell’energia richiesta da Bitcoin.

Digiconomist stima che i miner di Ethereum consumino attualmente 44,49 TWh l'anno, l’equivalente di 5,13 gigawatt su base continuativa. Secondo i dati riportati dal blog della Ethereum Foundation, invece, per ogni transazione di Ethereum il protocollo Proof-of-Work (PoW) richiederebbe l'equivalente medio dell’energia consumata in una casa per 2,8 giorni; valore che nel caso di Bitcoin crescerebbe fino a 38 giorni.

La questione, allo stato attuale, risulta complessa e non molto positiva, ma ciò non vuol dire che sia così negativa come alcuni vogliono farla apparire. Il mio parere è che non sia corretto generalizzare affermando che ovunque, a livello globale, questa attività rappresenti un problema reale per l’ambiente. La valutazione dell’impatto ambientale causato dal mining di criptovalute dipende da molti fattori, tra cui il Paese che si osserva. Alcuni utilizzano molta energia e non si adoperano abbastanza per evitare di inquinare. Ma se si guarda ad esempio in Europa, spesso le operazioni avvengono di notte – quando l'energia è praticamente gratuita o addirittura sono previsti degli incentivi per consumarla. Un’altra possibilità sarebbe assorbire l’energia generata in eccesso dalle fonti rinnovabili nelle ore centrali della giornata, spesso ceduta sul mercato dai produttori a prezzi negativi per evitare il blocco totale o parziale degli impianti eolici e solari.

Un altro aspetto importante da considerare è che la situazione attuale non durerà per sempre.

I Bitcoin e la tecnologia su cui si regge l’intero sistema hanno attraversato diversi cambiamenti dall’inizio della loro era e, soprattutto negli ultimi anni, hanno beneficiato di diversi miglioramenti.

Si tratta di innovazioni che hanno migliorato notevolmente il processo, come nel caso di Ethereum, ma che non si possono affatto considerare definitive, anche perché nulla è scritto nella pietra. Più il settore cresce, più attori sono coinvolti, maggiori saranno le innovazioni e le migliorie che verranno apportate. La vera scommessa non è quindi solo sul guadagno sullo scambio delle criptovalute, ma anche sullo sviluppo futuro della tecnologia sottesa a questo mercato.

Le applicazioni innovative della tecnologia Blockchain superano spesso i confini della sfera finanziaria e sarebbe davvero un peccato considerare il problema energetico come caso isolato.

Quindi, come possiamo migliorare le cose?

Passare alle energie rinnovabili sarebbe sicuramente un'opzione efficace non solo per ridurre l'impronta di carbonio di Bitcoin, ma anche per spingere altri settori a cercare soluzioni più “green”.

In questo caso l'industria delle criptovalute diventerebbe completamente neutrale sul piano delle emissioni di carbonio.

Se tutta questa energia fosse prodotta attraverso fonti rinnovabili non rappresenterebbe un grosso problema. Purtroppo però - come evidenziano i dati di Bitcoin Electricity Consumption Index dell'Università di Cambridge - due terzi dei miner si trovavano in Cina, che ricava circa il 60 per cento dell’energia dal carbone, la fonte fossile più inquinante.

Il fotovoltaico, in particolare, potrebbe diventare una risorsa fondamentale per incrementare la potenza di calcolo del sistema Bitcoin, riducendo al contempo la carbon footprint. In particolare, le compagnie di mining dovrebbero stipulare contratti PPA (Power Purchase Agreement) con gli operatori del fotovoltaico per impiegare tutta l’energia rinnovabile in loco per “alimentare” gli algoritmi e prelevare elettricità dalla rete solo quando è necessario.

Il recente "Crypto Climate Accord" rappresenta un passo nella giusta direzione. Ispirato all'Accordo di Parigi, è un patto sul clima firmato da organizzazioni operanti nel campo delle criptovalute. Iniziative come questa potrebbero e dovrebbero aiutare a far progredire lo sviluppo sostenibile del nostro settore. Abbiamo bisogno di vederne sempre di più.

*Country Manager Bitpanda