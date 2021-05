Arte: Matisse, perduto ritratto principessa Galitzine era nascosto sopra armadio**

Parigi, 27 mag. - (Adnkronos) - Era scomparso da decenni ed è stato miracolosamente ritrovato arrotolato sopra un armadio: ora il disegno intitolato "Ritratto di Hélène Mercier, nata principessa Galitzine, seduta" (1938) del pittore francese Henri Matisse (1869-1954) andrà all'asta da Barneby's il prossimo 26 giugno a Manosque, nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza, nella Francia del sud. L'opera sarà offerto con un prezzo di partenza tra 300.000 e 400.000 euro; una stima "cauta", ha detto la casa d'aste, sapendo che un disegno più piccolo con un soggetto simile è stato venduto di recente per 1,39 milioni di euro da Christie's.

Lo schizzo (65,5 per 50,5 cm) fu prima donato dallo stesso Matisse a una suora del convento di Minimes arrivando all'attuale proprietario da varie successioni ereditarie. Secondo la studiosa Agnès Sevestre-Barbé, a cui si deve la riscoperta, la sua rarità si basa su molti elementi, a partire dalla sua modella, Hélène Mercier, figlia del principe Lev Golitsyn e Helena Gagarin, che fu uno dei modelli preferiti di Matisse con Lydia Delectorskaya negli anni '30.

Il disegno che ritrae seduta Hélène Mercier era stato mostrato in pubblico l'ultima volta dal Philadelphia Museum of Art nel 1948 e da allora se ne erano perse le tracce. Lo schizzo della principessa Galitzine è strettamente legato anche alla storia del miliardario Nelson Rockefeller, che nel 1938 chiese a Matisse di arredare il suo attico di Manhattan. E questo disegno servì da base per un'opera destinata ad essere appesa alle pareti dell'appartamento newyorchese.