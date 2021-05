Allegri alla Juve, Lippi: "Lui sa dove mettere mano"

(Adnkronos) - "Allegri alla Juve sarebbe un ritorno importante". Lo dice Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus ed ex ct della Nazionale campione del Mondo nel 2006, all'Adnkronos, in merito al sempre più probabile ritorno del tecnico livornese sulla panchina della Juventus. "Lui conosce tutti e sa dove è necessario mettere le mani -prosegue Lippi- e poi i ritorni alla Juve sono sempre stati importanti".

Riguardo alla stagione di Pirlo sulla panchina bianconera, Lippi aggiunge: "Ha lavorato bene come era nelle possibilità di fare, certo vincere lo scudetto sarebbe stato meglio, ma non si può sempre e solo vincere".

Poi conclude: "Non dimentichiamo la Supercoppa, la Coppa Italia e la qualificazione in Champions. Sono certo che in futuro Pirlo farà ancora meglio".