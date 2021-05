Sicilia: Regione, oltre 3 milioni per politiche abitative

Palermo, 26 mag. (Adnkronos) - "Per Agrigento e provincia arrivano dal governo Musumeci oltre tre milioni e 300 mila da investire in politiche abitative. Dopo anni d’attesa, abbiamo convalidato i fondi della Legge 80/2014 destinati alle manutenzioni straordinarie di alloggi Iacp ubicati in ben cinque comuni: Agrigento, Lampedusa, Porto Empedocle, Ravanusa e Sciacca. Mandiamo avanti, con pazienza e attenzione, il nostro piano di ristrutturazione e risanamento del patrimonio di alloggi della Regione Siciliana. Il governo Musumeci ha lavorato nell’ultimo triennio per tutelare e recuperare questo patrimonio, per anni consegnato ai ritardi e all’inefficienza. Oggi invertiamo la tendenza". Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, commentando il via libera a cinque finanziamenti per la manutenzione di alloggi di edilizia pubblica nell’Agrigentino.

Nel dettaglio, gli interventi riguardano: Agrigento, lavori da un milione 27 mila euro per gli alloggi di via Candida; Lampedusa, lavori da 40 mila euro per gli alloggi via Pascoli; Porto Empedocle, lavori da 782 mila euro per gli appartamenti di via Vincenzella; Ravanusa, lavori da 897 mila euro per le case Iacp di piazza Raciti; Sciacca, due interventi per le palazzine di via Acerra da 266 mila e 296 mila euro. "Per tali opere - prosegue Falcone - possono già essere bandite le gara d’appalto entro un termine di 180 giorni. Passo dopo passo, restituiamo funzionalità e sicurezza agli alloggi Iacp, nonché dignità a centinaia di famiglie".