Poste: Postepay Green, la carta ricaricabile che rispetta l’ambiente

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Postepay Green è la nuova carta prepagata, dedicata ai ragazzi dai 10 ai 17 anni, realizzata all’insegna della sostenibilità in materiale biodegradabile di origine biologica, da PostePay Spa in collaborazione con Visa. La carta Postepay Green, si legge in una nota, si inserisce in una più ampia strategia che vede PostePay Spa impegnata a contribuire alle iniziative 'Esg' (Environmental, Social and Governance) del gruppo Poste finalizzate alla tutela ambientale attraverso la conversione dei prodotti verso materiali ecosostenibili.

Pensata per la New Generation, la carta ha caratteristiche simili a una Postepay ricaricabile standard. Può essere gestita online e dall’App Postepay e consente ai genitori di tenere sotto controllo il saldo della carte e le spese dei propri figli grazie al servizio di “parental control” attraverso il quale è possibile anche impostare i limiti di prelievo e di spesa; abilitare o disabilitare la carta agli acquisti online per singole categorie merceologiche e per l’utilizzo all’estero. Abilitando la carta in App Postepay i ragazzi potranno invece utilizzare tutti i servizi disponibili in modo smart e innovativo. Tra questi i pagamenti online; i pagamenti tramite Codice Postepay o Google Pay se in possesso di uno smartphone Android compatibile; il trasferimento di piccole somme di denaro da una carta Postepay all’altra grazie al “p2p”; l’acquisto dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici e di Trenitalia.

La carta può essere ricaricata attraverso tutti i canali messi disponibili: sito e App Postepay; Uffici Postali; Atm Postamat; carte di istituti bancari terzi; tabaccherie e punti vendita della rete Lottomatica Servizi PuntoLis. Postepay Green può essere richiesta in qualsiasi ufficio postale dal genitore o tutore e rappresenta uno strumento di supporto per i genitori che vogliono indirizzare i figli verso un approccio responsabile all’utilizzo del denaro e al rispetto dell’ambiente. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito postepay.it (in collaborazione con Postenews.it).